В шести поселках Иркутской области запретят продажу алкоголя с сентября

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Иркутской области приняло постановление, по которому с 1 сентября 2026 года вводится запрет на розничную продажу алкоголя в некоторых населенных пунктах региона. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Иркутской области со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования региона.

Как уточнили в пресс-службе, в список населенных пунктов, где вводится полный запрет, вошли деревня Миллерова Нижнеудинского района, село Тарасово, деревня Юхта Казачинско-Ленского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, село Банщиково, деревня Салтыкова Киренского района.

Отмечается, что запрет продажи алкогольной продукции в розницу не коснется хозяйствующих субъектов, которые продают алкоголь при оказании услуг общественного питания.

В службе пояснили, что запрет введут на основании обращений руководителей муниципальных образований, а также мнения жителей населенных пунктов, которые в большинстве поддержали нововведение.

В правительстве региона подчеркнули, что введение запрета обусловлено необходимостью снижения потребления алкогольной продукции, так как в отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, развивается более негативная тенденция с употреблением спиртного, что влияет на здоровье и качество жизни населения.