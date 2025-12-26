В СФ призвали усилить психологическую помощь учащимся перед ЕГЭ

Снизить эмоциональное давление на учеников могут помочь организация кабинетов доверия и проведение дополнительных занятий, отметил член комитета по науке, образованию и культуре Игорь Мурог

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расширение психологической помощи в школах для сдающих ЕГЭ учеников, в том числе усиление состава психологов, организация кабинетов доверия, а также проведение дополнительных занятий, позволит снизить эмоциональное давление на учащихся. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По мнению сенатора, вопрос расширения психологической поддержки в школах приобретает особое значение: подростки часто сталкиваются с повышенной тревожностью в период подготовки к ЕГЭ, поэтому важно создать для них атмосферу стабильности и уверенности.

"В этой связи, мне думается, стоило бы принять комплекс мер: усилить кадровый состав школьных психологов, расширить спектр их работы, организовать кабинеты доверия и систематически проводить занятия, направленные на развитие устойчивости к стрессу. Также необходимо готовить педагогов к взаимодействию с учениками в таких ситуациях, чтобы они могли вовремя оказать моральную поддержку", - сказал он.

При этом на практике, как подчеркнул Мурог, ситуация остается непростой, поскольку во многих школах один специалист ведет огромный поток детей, что не позволяет уделять внимание каждому отдельно. "В некоторых субъектах начали внедрять дистанционные консультации и выездные психологические службы, но таких программ пока недостаточно, особенно в сельских районах. Поэтому действовать нужно комплексно. Расширение психологической службы, внедрение тренировочных тестов и обеспечение бесплатного доступа к цифровым ресурсам для самоподготовки, а также сокращение административных обязанностей учителей помогут сделать подготовку к ЕГЭ спокойной и организованной", - заключил сенатор.