В селе Приморья отловили тигра

Хищника доставили в реабилитационный центр

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Конфликтного тигра отловили в селе Барабаш Хасанского округа Приморского края и передали в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Конфликтного тигра изъяли в Барабаше Хасанского округа. Это самец в возрасте до трех лет. Хищник доставлен в реабилитационный центр села Алексеевка. Специалисты проведут осмотр и примут решение о его дальнейшей судьбе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заповедника "Земля леопарда" отметили, что тигра отловили ночью сотрудники заповедника и инспекторы госохотнадзора. Хищника обездвижили с помощью препаратов, минимизировав стресс для него. Животное осмотрели, травм у него нет.

Это 14 конфликтный тигр, которого отловили в Приморье с начала года.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тигре, который терроризировал жителей и их домашних животных в поселке Приморский Хасанского округа.