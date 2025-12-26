МВБ США внесло 27 украинцев в список "худших из худших" задержанных иностранцев
ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внесло 27 граждан Украины в электронную базу задержанных за различные преступления иностранцев, которых ведомство называет "худшими из худших".
Как уточняет МВБ, в базу вносят некоторых наиболее опасных преступников из числа граждан других стран, задержанных в течение последних 11 месяцев сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Она входит в структуру МВБ и специализируется на поиске и депортации из США нелегальных мигрантов.
В список включены, в частности, 27 граждан Украины - больше, чем представителей какой-либо другой страны, некогда входившей в состав СССР. Некоторые из этих украинцев были осуждены за ограбления, мошенничество, вооруженные нападения, торговлю наркотиками и преступления сексуального характера.
Основная часть фигурирующих в перечне людей - это граждане латиноамериканских государств, откуда в США прибыло много нелегальных иммигрантов. Мексиканцев в базе, к примеру, несколько тысяч.