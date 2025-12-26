"Роза Хутор": отели Сочи на новогоднюю ночь загружены на 80%

Основной поток туристов ожидается с 27 декабря

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ночь в отелях горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи на текущий момент забронирована на 80%, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта. Погодные условия в новом зимнем сезоне, не позволившие открыть трассы для катания в середине декабря, повлияли на поведение туристов, но не привели к спаду их интереса к сочинскому горному кластеру.

В конце ноября в Сочи установилась теплая погода, температура воздуха в прибрежной зоне прогревалась до 17 градусов. Из-за теплой погоды и недостаточного количества снега сочинские горнолыжные курорты перенесли открытие сезона катания с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.

"На сегодняшний день загрузка отелей курорта "Роза Хутор" на новогодние праздники составляет 70%. Новогодняя ночь забронирована на уровне 80%. Основные заезды гостей мы ожидаем начиная с 27 декабря", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что одним из ключевых факторов изменения поведения туристов в новом зимнем сезоне стали погодные условия. Так, отсутствие устойчивого снежного покрова, которое не позволило открыть трассы в середине декабря, повлияло на скорость принятия решений, а не на спрос: часть гостей откладывает бронирования, ожидая более понятной картины по условиям катания. Кроме того, как добавили в пресс-службе, турпоток на курорте поддерживается за счет всесезонной инфраструктуры.

"Сезон 2025-2026 для горного кластера Сочи стартовал позже привычных сроков, и это сразу отразилось на динамике декабря. Однако текущая ситуация не выглядит как спад интереса к направлению - скорее, мы наблюдаем перераспределение спроса по календарю. Часть туристов сознательно переносит поездки на вторую половину зимы, когда выше вероятность стабильных условий катания и насыщенной событийной программы", - пояснили в пресс-службе курорта.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.