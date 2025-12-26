Нацпарк Сочи заявил о непричастности к строительству желдороги с ущербом редким растениям

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Сочинский национальный парк не выдавал ООО "Симметрия" разрешения на строительство узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу, сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов. Адлерский районный суд Сочи рассматривает иск природоохранной прокуратуры к компании о взыскании ущерба.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что, в частности, администрация парка передала по договорам аренды ООО "Симметрия" земельные участки под строительство узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу, где произрастают краснокнижные растения. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"ФГБУ "Сочинский национальный парк" не выдавало и не могло выдавать каких-либо разрешений на строительство узкоколейной железной дороги в ущелье Ацу, так как не наделено соответствующими полномочиями. Более того, сама узкоколейная железная дорога в ущелье Ахцу расположена вне границ особо охраняемой природной территории Сочинского национального парка. Никакой проектной документации от компании "Симметрия" в адрес ФГБУ "Сочинский национальный парк" не поступало", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Титова.

Там также отмечается, что инспекторы нацпарка выявили факт строительства противооползневых укреплений вблизи узкоколейной железной дороги, а в Адлерском районном суде Сочи рассматривается гражданское дело по иску Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры к компании "Симметрия" о взыскании ущерба.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.