Арестованный в Польше археолог Бутягин продолжает работать в заключении

Ученый сидит вместе с русскоязычным вьетнамцем, работает на бумаге, пишет и гуляет по часу в день, сообщил его отец Михаил Бутягин

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Российский археолог Александр Бутягин, находящийся под арестом в Варшаве, продолжает вести записи и работать на бумаге. Об этом сообщил ТАСС отец ученого Михаил Бутягин.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

"Сидит с русскоязычным вьетнамцем, работает на бумаге, пишет, гуляет по часу в день. Камера у него с душем - таких немного. Письма ему передают для прочтения в распечатке, а он передает записки", - рассказал отец ученого. По словам Михаила, Александру Бутягину еще не позволяли поговорить с членами семьи по телефону. В настоящее время принимается решение о предоставлении ему возможности позвонить супруге.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Бутягине.