На Северных Курилах ожидается сильный дождь и ураганный ветер

Скорость порывов может достигать 35 м/с

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами ураганных значений на Северных Курилах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью 27 декабря в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь, ветер, порывы до 35 м/с", - говорится в сообщении. По данным Сахалинского УГМС, ветер ураганных значений. Днем в пятницу в Охотском море ожидается сильное волнение, шесть метров и более. Явление сохранится до утра 27 декабря.