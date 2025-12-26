В Москве прогнозируют мокрый снег и до 2 градусов тепла

В ночь на 27 декабря температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега, гололедица и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 26 декабря. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер западный с переходом на северный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов.

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 пятницы из-за снега и обледенения, а также до 21:00 субботы из-за гололедицы.