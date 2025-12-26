Роскачество обнаружило опасные канцерогены в китайских шинах

В организации подчеркнули, что изготовленные в России шины безопасны и соответствуют ГОСТу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства, при этом все отечественные шины безопасные и соответствуют ГОСТу. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Рынок разделился. Все протестированные шины российского производства соответствуют строгому ГОСТу, в то время как все проверенные шины китайского производства опасные масла содержат, превышая безопасный порог в 3,2-7,7 раза", - говорится в сообщении.

Роскачество исследовало 10 моделей шин по ключевому показателю ГОСТа - процентному содержанию "водородов области залива" (% HBay). Норма, гарантирующая безопасность, составляет не более 0,25%, отметили в организации.

Среди проверенных шин безопасными признаны российские Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301. Все проверенные шины китайского производства признаны представляющими опасность - у GoForm AT01 показатель превысил норму в 3,2 раза (0,79%), у Kustone Quiet Q7 - в 4,4 раза (1,1%), у Ovation VI-682 - в 5 раз (1,26%), у Sunfull SF-688 - в 5,2 раза (1,31%), у Mirage MR-162 - в 7,5 раз (1,88%), у Hifly HF201 - в 7,7 раз (1,93%).

Опасность канцерогенов в шинах

Как объяснили в Роскачестве, ежегодно в мире в пыль стираются миллионы тонн автомобильных шин. Эта пыль, содержащая химические вещества высшего класса опасности, не исчезает: она оседает у дорог, попадает в водоемы и висит в воздухе. Главный риск, отметили в организации, - полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Ключевое вещество этой группы, бензапирен, признано Международным агентством по изучению рака (IARC) канцерогеном 1-й группы - как табак и асбест.

"Источник опасности в шинах - дешевые высокоароматические масла (так называемое красное масло), используемые для удешевления производства. ПАУ из этих масел выделяются в окружающую среду вместе с микрочастицами износа шин. Дополнительный риск - вторичное использование. Отработанные опасные шины, попадая на переработку, могут превращаться в покрытие для детских площадок или добавку в асфальт, продолжая отравлять среду", - добавили в Роскачестве.

В организации отметили, что среди соответствующих ГОСТу шин есть модели в разных ценовых сегментах, но стоит помнить, что крайне низкая цена может быть достигнута за счет использования опасного для здоровья сырья. При выборе шин Роскачество рекомендует отдавать предпочтение продукции, изготовленной в соответствии с ГОСТом.

Повышение экосбора на опасные шины

В России с 1 января 2026 года будет введена новая система расчета экологического сбора на автомобильные шины, соответствующее постановление было принято правительством РФ.

"Важно понять, что для подавляющего большинства автовладельцев и добросовестного бизнеса возможное введение экологического сбора пройдет практически незаметно. Российская шинная промышленность полностью готова к новым требованиям. Наши заводы уже сегодня выпускают шины, соответствующие строгому ГОСТу, в полном объеме покрывая спрос рынка. У потребителей по-прежнему будет широкий выбор безопасных шин во всех ценовых сегментах", - отметил автоэксперт, член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто, чьи слова приводит Роскачество.

Он добавил, что планируемый экосбор коснется лишь узкого сегмента опасного импорта, создав для него экономический барьер. Решение поддержит отечественных производителей, давно вкладывающих в безопасные технологии, и в итоге сделает рынок честнее, а воздух - чище, подчеркнул Моржаретто.