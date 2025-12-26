РБК: Минпросвещения утвердило правила разрешения конфликтов в школах

Информацию о подобных ситуациях советуют доносить до руководства образовательного учреждения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения утвердило инструкцию для разрешения конфликтов в образовательных учреждениях, которая включает в себя пять этапов действий на случай возникновения подобных ситуаций. На каждый этап отводится один-три дня, сообщил РБК со ссылкой на документ.

На первом этапе информация о конфликте доводится до руководителя образовательного учреждения с последующей установкой фактов и назначением ответственных лиц. При необходимости к делу могут привлекаться правоохранительные органы.

Согласно инструкции, на втором этапе устанавливаются виновные, выясняются все детали конфликта и его участники проходят опрос, если нужно - он проводится с участием психолога. Руководителям образовательных учреждений рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, если им не удалось разобраться с конфликтом.

На третьем этапе комиссия рассматривает все факты в конфликте и выносит письменное решение, исполнение которого на четвертом этапе берет на контроль руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные лица. Участники конфликта для обжалования решения могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящие образовательные органы, а также к следователям или в суд.

Учителям и ученикам рекомендуют решать споры при помощи медиации и в условиях психологического сопровождения обеих сторон конфликта. Школьному руководству советуют пресекать слухи и сплетни в коллективе, заниматься профилактикой конфликтов, а также выявлять семьи и детей в социально опасном положении.