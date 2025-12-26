Врач из Приморья спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что врач направлялась из Владивостока в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование, и ее самочувствие было непростым

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Врач-педиатр из Приморья во время рейса Владивосток - Москва спасла жизнь пассажирке из КНДР, у которой стремительно ухудшилось самочувствие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

"4 декабря 2025 года во время рейса SU 1703 Владивосток - Москва врач-педиатр, Ольга Теберекова, спасла жизнь пассажирке из Северной Кореи, у которой стремительно ухудшилось самочувствие во время полета", - сообщили там.

В пресс-службе рассказали, что врач направлялась из Владивостока в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование, и самочувствие врача было непростым. Однако на борту она столкнулась с нештатной ситуацией, требующей немедленного профессионального решения. Спустя около трех часов после вылета экипаж по громкой связи объявил о необходимости оказания экстренной медицинской помощи. Одной из пассажирок внезапно стало плохо. Среди всех находившихся в самолете пассажиров Теберекова оказалась единственным медицинским работником, поэтому она незамедлительно стала оказывать девушке медицинскую помощь.

"Состояние девушки стремительно ухудшалось: появилось угнетение сознания, развился выраженный отек языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Совокупность этих симптомов указывала на развитие анафилактического шока. Обстановку осложняли высота полета более 10 тыс. м, отсутствие связи с землей и языковой барьер - пациентка не говорила ни по-русски, ни по-английски. До посадки в Москве оставалось более пяти часов, и в какой-то момент стало очевидно: счет идет на минуты", - рассказали в учреждении.

Там отметили, что потребовалось обеспечение венозного доступа, экстренное введение адреналина, инфузионная терапия и постоянная кислородная поддержка. Медицинская помощь оказывалась непосредственно в салоне самолета, пассажирские кресла разложили для горизонтального положения пациентки.

"Медикаментозная терапия оказывалась строго в соответствии с клиническими рекомендациями. В первые три часа отмечалась гемодинамическая нестабильность, требовалось повторное введение адреналина. Медицинскую помощь удалось оказать своевременно и эффективно благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому исполнению членами экипажа моих указаний", - вспоминает врач.

Решающий фактор

По словам врача, решающим фактором стало единение людей на борту. В оказании помощи участвовали бортпроводники и пассажиры. Совместными усилиями удавалось поддерживать уровень сатурации, проводить инфузию и постоянно наблюдать за состоянием пациентки. На протяжении шести часов велось динамическое наблюдение. "Постепенно отек языка уменьшился, нормализовался уровень сознания, стабилизировались жизненно важные показатели. Благодаря своевременным действиям удалось избежать внеплановой экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пациентка была передана бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.

"Я оказалась единственным медицинским работником на борту, и, к счастью, мои знания и опыт пригодились. Мне помогали все - бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьезность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал все возможное", - сказала Теберекова.