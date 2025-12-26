В регионах СЗФО ожидается оттепель, осадки и гололедица

В Республике Коми под влиянием циклона продолжают ослабевать морозы, но вернулись снегопады

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Влияние циклонов обусловит потепление и сложные погодные условия в пятницу, 26 декабря. Повышение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега станут причиной гололедных явлений на дорогах большинства субъектов округа, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В Псковской области ожидается облачная погода с небольшими, а ночью местами умеренными осадками. Ночью они пройдут преимущественно в виде дождя, утром и днем в отдельных районах - в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. На дорогах сформируется гололедица, а ночью местами ожидается порывистый ветер. В Новгородской области также сохранится вероятность небольших осадков при температуре от -2 до +3. Ветер будет северо-западный и северный со скоростью 9-14 метров в секунду, способствуя обледенению поверхностей.

В Республике Карелия в большинстве районов ночью пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на юге возможен дождь. Днем местами ожидаются осадки, сохранится их смешанный характер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. На дорогах прогнозируется образование гололедицы, что потребует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов.

Мурманская область окажется под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По региону ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит от плюс 2 до минус 3 градусов, а при прояснениях возможны похолодания до 10 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная, что создаст опасные условия для движения.

В западной части Архангельской области, включая Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, в пятницу резко потеплеет. Ожидается оттепель с температурой 0…+1 градус, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер местами усилится до 12-14 метров в секунду. В восточных районах Архангельской области погода будет существенно холоднее, чем на западе. Температура здесь составит минус 2-7 градусов, а в отдельных районах опустится до минус 12. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. Порывистый ветер и осадки создадут условия для метелей и гололедных явлений на трассах.

От оттепели к морозам

В Ненецком автономном округе (НАО) погодные условия будут контрастными. В западной его части температура ожидается около 0… -5 градусов с небольшим, местами умеренным снегом, гололедом и туманом. На востоке НАО будет значительно холоднее: - 14...-19 градусов, а при прояснениях возможно похолодание до - 26, также пройдет снег.

В Республике Коми под влиянием циклона продолжают ослабевать морозы, но вернулись снегопады. В ночь на пятницу температура понизилась до 17-22 градусов мороза, на крайнем северо-востоке региона - до минус 30. Днем прогнозируется от 9 до 21 градуса мороза, местами пройдут умеренные снегопады. В Вологодской области в холодной восточной части ударят морозы до 10-15 градусов с умеренным снегом, в центральной и западной частях температура составит от -4 до +1 градуса с мокрым снегом. К вечеру циклон начнет смещаться, усилится ветер и начнется новый заток холодного воздуха.