Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди зумеров в 2025 году

О такой работе мечтали 638 тыс. человек, говорится в результатах исследования hh.ru и строительно-инвестиционной компании "Девелопмент-Юг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Менеджер по продажам стал в 2025 году самой желанной профессией среди представителей поколения Z в РФ, следует из результатов совместного исследования hh.ru и строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", с которыми ознакомился ТАСС. Второе место по популярности заняла должность администратора, третье - официанта и бариста.

"Самой желанной профессией среди зумеров в 2025 году стал менеджер по продажам - о такой работе мечтали 638 тыс. человек. Второе место заняли вакансии администраторов (441 тыс. резюме), а третье - официанты и бариста (251 тыс. соискателей)", - говорится в материалах исследования.

Там также отмечается, что далее по популярности следуют продавцы (248 тыс. резюме), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами call-центра готовы были работать 182 тыс. человек, еще 175 тыс. зумеров рассматривали профессию учителя, 166 тыс. - водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. соискателей.

Авторы исследования подчеркнули, что единственной руководящей позицией в топ-20 резюме зумеров стала должность руководителя проекта. Эксперты считают, что это говорит о сдержанном отношении молодежи к классической управленческой карьере и это свидетельствует об изменении мотивации молодых специалистов. Так, по словам директора по персоналу (HRD) девелопера Анны Глущенко, молодые сотрудники в РФ уже не воспринимают карьерный рост как "гарант достижения крупных жизненных целей" на фоне инфляции, роста цен на недвижимость и высоких ипотечных ставок.

"На фоне социальных сетей, транслирующих истории быстрого успеха, зумеры все меньше верят, что многолетняя работа в одной компании обязательно окупится", - добавила эксперт. Она также отметила, что в последние годы одним из самых заметных феноменов среди зумеров стала традиция "рваной трудовой": молодые специалисты все чаще выбирают временную или проектную занятость, они чередуют периоды работы с паузами. "Мы наблюдаем ценностный сдвиг: от ориентации на абстрактное будущее - к фокусу на качестве жизни, психическом и физическом здоровье здесь и сейчас", - пояснила Глущенко.