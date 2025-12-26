Нацпарк Сочи опроверг информацию о сокращении штата сотрудников

Число работников за последние несколько лет увеличилось до 850, сообщил первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Сочинский национальный парк опроверг информацию о массовом и целевом сокращении штата сотрудников за последние 3 года, сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов. Наоборот, число работников нацпарка за последние несколько лет увеличилось до 850.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что, в частности, в нацпарке сократили штат ученых, а в заповеднике ликвидировали научный отдел. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"Информация о сокращении штата не соответствует действительности. Напротив, за указанный период [с 2023 по 2025 год] штатная численность сотрудников ФГБУ "Сочинский национальный парк" увеличилась с 784 до 850 человек", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Титова.

Там также отмечается, что руководство нацпарка не проводило массового или целевого сокращения с увольнением сотрудников. При этом были упразднены некоторые вакантные должности "в рамках оптимизации структуры".

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.