ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Московский НИИ автотранспорта создаст стандарт обслуживания населения ДНР

Это нужно для эффективного использования нового подвижного состава, который поступил в регион по федеральным программам
Редакция сайта ТАСС
03:45

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта составит для ДНР региональный стандарт транспортного обслуживания населения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта республики.

"Заключен госконтракт с ООО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы "Разработка проекта регионального стандарта транспортного обслуживания населения ДНР, рекомендаций по подготовке документов планирования регулярных перевозок на территории муниципальных образований республики" и разработку схемы организации транспортного обеспечения ДНР на 2026 год", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это нужно для эффективного использования нового подвижного состава, который поступил в регион по федеральным программам, и прогноза дополнительной потребности в пассажирском транспорте. Документы спланируют развитие инфраструктуры в привязке к транспортным потокам и маршрутам общественного транспорта.

Ранее в региональном Минтрансе сообщили ТАСС о планах ежегодно закупать порядка 160 пассажирских автобусов до 2030 года. 

РоссияДНР