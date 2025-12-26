Московский НИИ автотранспорта создаст стандарт обслуживания населения ДНР

Это нужно для эффективного использования нового подвижного состава, который поступил в регион по федеральным программам

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта составит для ДНР региональный стандарт транспортного обслуживания населения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта республики.

"Заключен госконтракт с ООО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы "Разработка проекта регионального стандарта транспортного обслуживания населения ДНР, рекомендаций по подготовке документов планирования регулярных перевозок на территории муниципальных образований республики" и разработку схемы организации транспортного обеспечения ДНР на 2026 год", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это нужно для эффективного использования нового подвижного состава, который поступил в регион по федеральным программам, и прогноза дополнительной потребности в пассажирском транспорте. Документы спланируют развитие инфраструктуры в привязке к транспортным потокам и маршрутам общественного транспорта.

Ранее в региональном Минтрансе сообщили ТАСС о планах ежегодно закупать порядка 160 пассажирских автобусов до 2030 года.