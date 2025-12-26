Площадь кластера видеоигр в "Сколково" увеличится до 129 тыс. кв. м

Она будет включать специализированную инфраструктуру для компаний-разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Площадь Московского кластера видеоигр и анимации с открытием второй очереди в 2026 году увеличится до 129 тыс. кв. м, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Мы последовательно развиваем кластерные проекты, которые формируют инфраструктуру мирового уровня. В кластере видеоигр и анимации в "Сколково" уже задействован 41 резидент, а в 2026 году планируем открыть вторую очередь, суммарная площадь креативного кластера достигнет 129 тыс. кв. м. Параллельно развивается Московский кинокластер: до 2030 года в нем будет 70 натурных площадок", - сказал Фурсин.

Он отметил, что в креативном кластере видеоигр и анимации в "Сколково" уже работают технологические лаборатории, а также выставочные и образовательные пространства. На площадке предусмотрены студии захвата движения и звукозаписи, что помогает резидентам выстраивать полный цикл производства и продвижения проектов.

В 2026 году планируется открыть вторую очередь креативного кластера в "Сколково" общей площадью 74 тыс. кв. м. Она будет включать специализированную инфраструктуру для компаний-разработчиков технологических решений в сфере медиа и анимации, включая центр обработки данных, зону тестирования оборудования и студию виртуального продакшена, а также офисы для размещения стартапов и профильных компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме, отметил, что в этом году в городе был завершен второй этап создания крупнейшей в России площадки для натурных съемок - кинопарка "Москино". В финальной стадии находится строительство нового комплекса киностудии Горького, идет строительство новых студий на кинозаводе "Москино", в Сколково открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр. В результате реализации упомянутых проектов в Москве будет создан один из крупнейших в мире кластеров производства кино, медиа, видеоигр и анимации.