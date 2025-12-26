В "Авито" рассказали, где больше всего выросли зарплаты начинающих риелторов

Пятерку регионов-лидеров замыкает Ростовская область, где средние доходы специалистов с опытом работы от года до трех лет достигли 144,2 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край лидирует по средним зарплатным предложениям для начинающих риелторов в РФ в 2025 году - 205,5 тыс. рублей в месяц, что на 14% больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в материалах "Авито работы" и "Авито недвижимости", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Краснодарский край стал лидером по уровню зарплатных предложений для риелторов, которые недавно находятся в профессии: средняя зарплата, предлагаемая кандидатам на такую должность, достигла 205 509 руб. в месяц (+14% год к году). Краснодар входит в топ-3 городов России по спросу как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. И в сегменте новостроек обгоняет две столицы", - отмечается в материалах.

На втором месте расположилась Москва с оплатой труда в 185 тыс. рублей в месяц, что на 33% больше средней зарплаты риелторов в 2024 году. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где средний доход риелторов достиг 170,7 тыс. рублей в месяц (+25%). Также высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Татарстане - 163,5 тыс. рублей в месяц, что на 8% больше, чем год назад. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, где средние доходы риелторов достигли 144,2 тыс. рублей в месяц (+7%). Приведенные зарплатные предложения актуальны для специалистов с опытом работы от одного года до трех лет.

Всего в 2025 году по России средние зарплатные предложения для риелторов, ищущих работу, составили 156,5 тыс. рублей в месяц.