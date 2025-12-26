TRT Haber: в Турции ожидаются снег и "сибирские" морозы

Температуры будут ниже климатической нормы, в некоторых местах возможен дождь

© Chris McGrath/ Getty Images, архив

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Аномально низкие температуры ожидаются в Стамбуле и ряде илов (регионов) Турции с 26 декабря 2025 года по 2 января 2026 года, в некоторых из этих мест возможен снег. Об этом 26 декабря сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на данные синоптиков.

Согласно им, столбики термометров опустятся до 0 градусов по Цельсию в Стамбуле, минус 3 градусов в Эдирне и Кыркларели, минус 1 градуса в Текирдаге и Коджаэли, минус 2 градусов в Сакарье и плюс 1 градуса в Ялове. В Коджаэли, Сакарье и Ялове, а также высокогорных районах Анатолии с 27 декабря прогнозируются снегопады.

Администрация губернатора Стамбула, информацию которой также приводит телеканал, предупредила о возможном выпадении 26-27 декабря снега либо снега с дождем в районах города, расположенных наиболее высоко над уровнем моря, в остальной части города ожидается дождь. Там уточнили, что понижение температуры в течение недели, начиная с 26 декабря, составит от 5 до 8 градусов, что ниже климатической нормы.