В окрестностях Магадана и двух округах области прогнозируют опасность схода лавин

Об этом сообщили в МЧС по региону

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лавинная опасность прогнозируется 27 и 28 декабря на территории Магадана и двух округов области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По информации Колымского УГМС, с 10:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) 27 декабря по 20:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 28 декабря в окрестностях Магадана, Хасынском и на юге Тенькинского округа прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении.