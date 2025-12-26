Синоптик Леус: в Москве начавшийся 25 декабря снег продолжится 26

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Снег, начавшийся в четверг вечером в Москве, продолжится в течение дня пятницы, но с меньшей интенсивностью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Снегопад, начавшийся в столичном регионе вчера вечером, продолжается, но начинает постепенно ослабевать. <...> В течение дня снег продолжится, но его интенсивность станет меньше, и <...> в осадкомеры метеорологов попадет еще 2-5 мм небесной влаги", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик, по данным аэропорта Шереметьево, видимость в данный момент составляет 7-8 км, при этом в середине ночи она ухудшалась до 500-1 тыс. м. Предварительно за последние 12 часов в столице выпало 8 мм осадков в жидком эквиваленте, а в Подмосковье - 4-6 мм на юге и до 12 мм в центре и на севере.

По словам Леуса, в течение дня ветер начнет ослабевать, и температура будет находиться в пределах 0 - плюс 2 градуса.