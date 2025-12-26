В Хабаровске продолжат благоустройство дендрария

Работы запланированы на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству дендрария продолжат в Хабаровске в 2026 году, планируется высадка деревьев, монтаж освещения. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Хабаровского края.

Возраст дендрария насчитывает порядка 130 лет, он был создан для сохранения, изучения и обогащения коллекции редких и типичных дальневосточных растений, растительных комплексов. Это особо охраняемая территория, где произрастает свыше девяти тыс. реликтовых растений. Аллеи дендрария - одно из любимых мест отдыха горожан и гостей краевой столицы. Летом за один день дендрарий посещают около одной тысячи человек.

"Дендрарий будет приведен в надлежащий вид. Работу уже начали. В 2026 году займемся корчеванием пней, которые остались после санитарной рубки деревьев, посадим деревья и кустарники - с участием меценатов", - проинформировали в правительстве.

Руководство дендрария - Краевой парк им. Муравьева-Амурского - также подготовило документацию на монтаж освещения и видеонаблюдения. "Люди должны приходить туда семьями и наслаждаться природой в комфорте", - подчеркнули в правительстве.

Благоустройство дендрария в этом году велось за счет президентской единой субсидии в размере 30,9 млн рублей. Были обновлены асфальтированные дорожки, установлены два автономных всесезонных туалетных модуля с учетом потребностей маломобильных граждан. Для устранения выявленных дефектов на дорожках во втором квартале 2026 года будет подготовлена документация, уточнили в правительстве.