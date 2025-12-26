Миляев: занимающиеся физическим развитием детей ИП должны получать лицензию

Такая работа, по мнению главы комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", необходима для понимания квалификаций тренерского состава в частных организациях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в беседе с ТАСС заявил, что индивидуальные предприниматели, которые занимаются физической подготовкой детей, должны получать соответствующую лицензию.

"Такое правило предлагается применять и в отношении индивидуальных предпринимателей, которые в одном лице и предприниматель, и тренер. Такие предприниматели есть, хотя их количество сейчас сложно определить. Думаю, что постепенно в этих вопросах разберемся", - сказал собеседник агентства.

Такая работа, по мнению Миляева, необходима для понимания квалификаций тренерского состава в частных организациях, условий для занятий, повышения ответственности лиц, оказывающих платные услуги в сфере спортивной и физической подготовки детей. Предложение также было озвучено в рамках Совета по спорту при президенте России.