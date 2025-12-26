В Приангарье задержали группу молодых людей, насмерть избивших мужчину

Несовершеннолетнему фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. В Иркутской области задержаны четверо парней от 15 до 19 лет, избивших до смерти 20-летнего мужчину. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

"В Черемховском районе задержана группа лиц, совершившая особо тяжкое преступление. Следственным отделом по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении четверых фигурантов в возрасте от 15 до 19 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщили в СК.

По версии следствия, 20 декабря в рабочем поселке Михайловка в квартиру, где временно жил 20-летний мужчина, пришли четверо парней, которые избили его. "Они нанесли ему множественные удары руками и ногами в жизненно важные части тела. После чего покинули жилище. Вернувшись домой, хозяин квартиры, увидев произошедшее, вызвал скорую помощь, но врачи констатировали смерть пострадавшего", - пояснили в СК.

Все нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками полиции и доставлены в следственный отдел. Решается вопрос об избрании троим обвиняемым меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу. Несовершеннолетнему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.