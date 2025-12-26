Пенсии за январь выплатят до 30 декабря

Их начислят раньше из-за длинных новогодних выходных, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пенсионеры получат выплаты до начала праздников в связи с корректировкой графика начисления пенсий из-за длинных новогодних выходных. Как ранее рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), досрочные выплаты за январь придут россиянам до 30 декабря.

По словам депутата, досрочная выплата за январь осуществляется в последнюю декаду декабря, как правило, с 22 по 29 декабря. Говырин также отмечал, что выплата получающим пенсию через отделения "Почты России" начинается с 25 декабря и завершается к 30-му числу.

"Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса - чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней", - подчеркивал парламентарий.