Эксперт Рубис: заразившиеся гонконгским гриппом могут ощущать боль в глазах

Симптом связан с воспалительными процессами в организме, рассказала главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 декабря. /ТАСС/. Боль в глазных яблоках может возникнуть у заболевших вариантами гриппа A (H3N2), который называют гонконгским. Это связано с воспалительными процессами в организме, рассказала ТАСС главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Карелии, доцент Петрозаводского государственного университета Людмила Рубис.

На фоне сообщений о гонконгском гриппе распространилась информация о том, что он приводит к боли в глазах и нарушению зрения. По словам эксперта, в отличие от других респираторных инфекций, при гриппе на первый план выходят не катаральные проявления (заложенность носа, першение в горле, насморк, кашель), а симптомы интоксикации. Появляется головная боль, разбитость, ломота в суставах и мышцах, поднимается температура. Но зрение при этом не ухудшается.

"При вирусе H3N2 может возникать боль в глазных яблоках в результате воспалительных процессов, хочется закрыть глаза. Такое встречалось в прошлые годы", - рассказала эксперт, назвав это особенностью данного подтипа вируса.

Рубис отметила, что вирус из верхних дыхательных путей попадает в кровь, он разносится по организму и может вызвать поражение различных органов. Поэтому при указанных симптомах стоит вызвать врача.

Кто попадает в группу риска

Эксперт добавила, что новые варианты вируса гриппа A (H3N2), известного как гонконгский, могут тяжело протекать у людей с хроническими заболеваниями, включая диабет, ожирение, болезни почек и печени.

"К заболеваниям, ухудшающим прогноз течения гриппа, относятся болезни эндокринной системы, особенно диабет, ожирение, заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, болезни печени и почек, иммунодефициты, в том числе при получении иммуносупрессивной терапии. Среди тех, у кого заболевание может протекать в тяжелой форме - маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины, чья иммунная система также недостаточно эффективна", - сказала эксперт.

Рубис отметила, что особенно высокий риск заражения гриппом имеют дети, посещающие детские сады, ученики школ и студенты, а также взрослые, чья профессия связана с контактами с большим количеством людей. Чтобы снизить его, она советует избегать мест массового скопления людей, правильно использовать средства индивидуальной защиты. По возможности стоит отказаться и от общественного транспорта в пользу пеших прогулок. Также помочь организму бороться с гриппом может заранее сделанная прививка.

О вирусе

Первая вспышка заболеваемости подтипом вируса гриппа А (H3N2) была зафиксирована в Гонконге в конце 60-х годов прошлого века. Пандемия привела к гибели нескольких миллионов человек. С тех пор вирус продолжает циркулировать среди населения, при этом регулярно появляются его новые варианты, имеющие небольшие мутации. За десятилетия контакта людей с вирусом и благодаря широкой вакцинации против него сформировался популяционный иммунитет, защищающий основную массу населения от тяжелого течения болезни. Тем не менее, вирусы гриппа опасны для некоторых групп населения, у которых они могут вызвать осложнения и даже летальный исход.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский. Эксперты Всемирной организации здравоохранения фиксируют его быстрое распространение.