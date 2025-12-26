"Лемана про": каждый второй россиянин готов потратить на декор до 5 тыс. рублей

При этом многие респонденты готовы платить больше за экологичные новогодние украшения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин готов выделить от 1 до 5 тыс. рублей на новогодний декор. При этом многие респонденты готовы платить больше за экологичные новогодние украшения. Об этом сказано в исследовании сети гипермаркетов "Лемана про", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Более трети покупателей (36%) планируют потратить на новогодний декор от 1 до 3 тысяч рублей. 19% респондентов указали бюджет до 1 000 рублей, 17% - от 3 до 5 тысяч рублей, а 12% - от 5 до 10 тысяч. Лишь 7% участников опроса намерены потратить более 10 тысяч рублей, в то время как 9% не планируют никаких покупок в этом сегменте. При этом большинство опрошенных (75%) готовы платить больше за экологичные новогодние украшения: 29% согласны заплатить на 5% больше, 25% - на 10%, 14% - на 15%, 5% - на 20%, 2% - на 30%", - сказано в тексте.

По данным опроса, каждый второй россиянин (52%) приобретает новые новогодние украшения каждый год. При этом 58% из них составляют женщины, а 46% - мужчины. 23% респондентов обновляют декор раз в два-три года, 10% - раз в четыре-пять лет, и 8% - реже, чем раз в пять лет. 6% опрошенных не обновляют новогодний декор вовсе. Наиболее популярными площадками для покупок являются маркетплейсы (46%). 21% опрошенных предпочитают специализированные магазины товаров для дома и ремонта, 16% - продуктовые супермаркеты, а 13% - рынки и ярмарки. Доски объявлений используют для покупки украшений 1% респондентов.

По словам экспертов, россияне используют различные элементы новогоднего декора. Так, световые гирлянды выбирают 87% опрошенных, елочные шары и игрушки - также 87%, мишуру и бусы - 71%. Интерьерные наклейки предпочитают 46% респондентов, тематические фигурки и свечи - по 45%. Новогодние венки используют 40%, посуду с праздничным рисунком - 36%, текстиль - 35%. Среди экологичных новогодних решений лидируют энергосберегающие LED-гирлянды (67%). Игрушки из натуральных материалов используют 60% опрошенных, природные украшения (шишки, ветки и т. д.) - 54%. Многоразовую упаковку для подарков применяют 41%, свечи из пчелиного воска - 27%, декор из переработанных материалов - 25%.

Для упаковки подарков россияне все чаще предпочитают экологичные решения. Картонные перерабатываемые коробки выбирают 37% опрошенных, крафт-бумагу - 34% (при этом женщины используют ее значительно чаще мужчин - 41% против 25%). Атласные ленты и натуральные веточки применяют 32%, фольгу или пленку - также 32%, тканевую многоразовую упаковку - 26%, деревянные коробки - 21%, биоразлагаемый пластик - 13%, газеты и журналы - 11%. 17% респондентов предпочитают дарить подарки без упаковки.

При этом 72% респондентов повторно используют упаковочные материалы для новых подарков, большинство из них - женщины (79% против 66% у мужчин).

В опросе приняли участие более 4 тыс. респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 до 60 лет, которые проводили работы по ремонту и благоустройству жилья за последние 12 месяцев или собираются сделать это в ближайшие 3 месяца.