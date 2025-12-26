В конкурсе новогодней экоигрушки акции "Бумбатл" приняли участие более 2 тыс. человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек за три недели приняли участие в конкурсе по изготовлению новогодних игрушек из макулатуры. Он проходит в рамках акции "Бумбатл" национального проекта "Экологическое благополучие", сообщает пресс-служба акции.

"Все жители могут не только сдать бумагу на вторичную переработку, но и принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю экоигрушку. В социальных сетях участники уже опубликовали более 2 тыс. постов с хештегами конкурса. Лучшие пятьдесят работ размещены на сайте бумбатл.рф. Там же можно проголосовать за понравившуюся экоигрушку в номинации "Приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать из макулатуры бумажное животное, экоснежинку, шар в технике папье-маше или любое другое украшение. Повесить экоигрушку на елку и опубликовать пост в соцсетях с фото или видео с хештегами #бумбатл #нацпроектэкоблагополучие #экосистема #эконовыйгод.

"Принять участие решили с дочкой Софией по нескольким причинам. Во-первых, мы наводили порядок перед Новым годом, и дома оказалось много ненужных коробок и бумаги. Во-вторых, я давно нашла мастер-класс, и все не было времени сделать поделку, а тут совместили приятное с полезным", - поделилась мама участницы конкурса Мария Сургина.

Победителей конкурса ждут звания "Экодизайнер года", дипломы и призы зрительских симпатий. Организаторы будут оценивать оригинальность идеи, качество исполнения, креативный подход и экологический посыл. Итоги творческого конкурса подведут после новогодних праздников в январе 2026 года.

Всероссийская акция по сбору макулатуры "Бумбатл" проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами выступили АНО "Национальные приоритеты" и движение "Экосистема" при поддержке Минприроды России. "Бумбатл" проводится в круглогодичном формате. Участники могут сдавать макулатуру в любое время, а итоги соревнования среди граждан и семей подводят каждый сезон. С марта 2025 года к акции присоединились более 2 миллионов человек, которые собрали свыше 67 тыс. тонн бумажного вторсырья. За пятилетнюю историю акции в ней поучаствовали 9 миллионов человек, которые вместе направили на переработку 305 тыс. тонн макулатуры.