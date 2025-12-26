В МВД рассказали, почему опасно использовать один пароль для разных сервисов

В ведомстве отметили, что взлом одной учетной записи автоматически тянет за собой взлом остальных

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Использование одного пароля в разных сервисах опасно, потому что взлом одной учетной записи автоматически тянет за собой взлом остальных. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Типовой сценарий выглядит так: взламывается забытый форум или сервис, где вы регистрировались много лет назад. В утекшей базе - почта и пароль вроде "Котик123". Дальше этот же пароль последовательно проверяют в почте, соцсетях, игровых сервисах, а иногда и в финансовых приложениях. Если пароль один и тот же - доступ открывается везде", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что этот эффект называют каскадной компрометацией: взлом одной учетной записи автоматически тянет за собой взлом остальных.

Чтобы защитить данные, нужно, во-первых, использовать разные пароли для разных сервисов. Проще всего делать это через менеджер паролей, который сам генерирует и хранит сложные комбинации. "Во-вторых, обязательная двухфакторная аутентификация: даже украденный пароль без второго фактора бесполезен", - добавили в УБК. Также в МВД советуют гражданам периодически проверять, не попадал ли их адрес электронной почты в утечки данных.