Эксперт Агаркова: реабилитация после гриппа может длиться до трех месяцев

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Белгородской области, летальные случаи при заражении гонконгским гриппом возможны только если заболевшие не вакцинировались

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Период реабилитации после перенесенных осложнений гонконгского гриппа может длиться до трех месяцев, это зависит от тяжести перенесенной пневмонии и возраста заболевшего. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Белгородской области Алина Агаркова.

"Период реабилитации после перенесенной пневмонии у всех будет протекать по-разному. Если это молодые и взрослые, то можно полностью восстановить здоровье за 10-14 дней. Если [заболевшие] старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, то здесь все зависит от тяжести перенесенной пневмонии, реабилитация может длиться от двух до трех месяцев", - рассказала собеседница агентства.

По словам эксперта, летальные случаи при заражении гонконгским гриппом возможны только если заболевшие не вакцинировались.