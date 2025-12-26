Эксперт Агаркова: реабилитация после гриппа может длиться до трех месяцев
БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Период реабилитации после перенесенных осложнений гонконгского гриппа может длиться до трех месяцев, это зависит от тяжести перенесенной пневмонии и возраста заболевшего. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Белгородской области Алина Агаркова.
"Период реабилитации после перенесенной пневмонии у всех будет протекать по-разному. Если это молодые и взрослые, то можно полностью восстановить здоровье за 10-14 дней. Если [заболевшие] старше 65 лет или имеющие хронические заболевания, то здесь все зависит от тяжести перенесенной пневмонии, реабилитация может длиться от двух до трех месяцев", - рассказала собеседница агентства.
По словам эксперта, летальные случаи при заражении гонконгским гриппом возможны только если заболевшие не вакцинировались.