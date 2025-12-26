Володин: каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов

Госдума начала обсуждать законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в таких аптеках

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госдума приступила к обсуждению законопроекта о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Согласно плану, каждая такая аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов, сообщил в своем канале в Max председатель ГД Вячеслав Володин.

"Приступили к рассмотрению законопроекта, которым предлагается создать передвижные аптечные пункты, - написал политик. - Планируется, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения".

Володин поделился статистикой, согласно которой на конец сентября 2025 года в России работало 83 тыс. аптек, и только 14% из них было расположено в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах. "Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", - подчеркнул председатель Госдумы.

О законопроекте

Законопроект на рассмотрение палаты парламента 17 декабря внесла группа депутатов от фракции "Единая Россия". Документ предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать некоторые лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

В законопроекте подчеркивается, что в эксперименте примут участие те аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям. Правительство также определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него российских регионов.