Названа самая востребованная "жизненная ситуация" на "Госуслугах" в 2025 году

Чаще всего пользователи портала пользовались сервисами по поступлению в вуз, получению налогового вычета и защитой от мошенников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самыми востребованными сервисами в формате "жизненной ситуации" на портале "Госуслуги" по итогам 2025 года стали "Поступление в вуз", "Получение налогового вычета" и "Защита от мошенников в сети". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Там также рассказали, что по итогам года внедрены все федеральные и региональные "жизненные ситуации", запланированные к запуску в 2025 году, и теперь на портале "Госуслуги", а также региональных порталах и сайтах работают 70 федеральных сервисов и 425 региональных. "В числе самых востребованных федеральных сервисов уходящего года: "Поступление в вуз", "Получение налогового вычета" и "Защита от мошенников в сети", - отметили в аппарате вице-премьера.

Переход от разрозненных сервисов к "жизненным ситуациям" является одним из результатов комплексной трансформации всей системы оказания госуслуг. Планируется, что в 2026 году продолжатся развитие уже запущенных "жизненных ситуаций", внедрение новых государственных сервисов проактивного формата, а также строгий контроль качества оказания всех государственных услуг.