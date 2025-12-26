В Курске открыли памятник Гайдару и тимуровцам

Он появился благодаря соглашению с Самарской областью, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Памятник, посвященный писателю Аркадию Гайдару и тимуровскому движению, открыли возле молодежного центра "Гелиос" в Курске. В церемонии принял участие губернатор Александр Хинштейн, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, мы открываем сегодня памятник Аркадию Петровичу Гайдару, тимуровцам на родине великого писателя, на курской земле. И я очень рад тому, что идея, инициатива, с которой выступили наши нынешние тимуровцы, Движение первых нашла свое воплощение. Это памятник, дань нашего уважения прошлому и вера в будущее. Ведь тимуровцы - это сегодняшние волонтеры", - сказал глава региона.

Хинштейн отметил, что памятник появился благодаря соглашению с Самарской областью. Губернатор также поблагодарил скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Салавата Щербакова, для которого данная работа стала первой в Курской области. Власти региона продолжат начатую программу по увековечению памяти выдающихся жителей региона.

По словам Щербакова, тема волонтерского движения, отраженная в памятнике, является историей России. "Гайдар писал, имея в виду помощь людям, помощь пожилым, помощь тем, кто не может сам себе помочь. Поэтому очень важно, чтобы дети привыкали и с удовольствием занимались этой работой", - добавил скульптор.

Аркадий Петрович Гайдар родился 1904 году в городе Льгов Курской губернии Российской империи (ныне - в Курской обл. РФ) в семье учителей. Советский писатель и киносценарист, наиболее известен произведениями "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Военная тайна" и другими.