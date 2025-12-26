Оверчук исполнит новогодние мечты четверых детей в рамках "Елки желаний"

Среди подарков от вице-премьера РФ будет помощь в посещении закулисья цирка и знакомстве с работой астрономов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнит новогодние желания четверых детей. Кадры, как он снял с новогодней елки открытки с мечтами детей и подростков, были показаны в эфире телеканала "Россия-24".

Восьмилетняя девочка Татьяна из Донецкой Народной Республики мечтает посетить закулисье цирка, 13-летний Глеб из Санкт-Петербурга грезит побывать в роли ведущего выпуска новостей на телевидении, новогодним желанием 17-летней Анастасии из Запорожской области стал набор для большого тенниса, а 10-летний Федор из Москвы мечтает увидеть работу астрономов. "Ну что же, пошел выполнять желания", - сказал с улыбкой Оверчук.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.