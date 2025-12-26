Цивилев исполнит новогодние мечты пятерых детей в рамках "Елки желаний"

В частности, министр энергетики подарит шахматную доску и стол для рисования песком

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках благотворительной акции "Елка желаний" выбрал и исполнит новогодние мечты пятерых детей из разных регионов страны, включая желания посетить атомную подводную лодку и электростанцию.

"Уже снимая шарики с Елки желаний, сам чувствуешь новогоднее настроение. Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская область. Московская область, Домодедово. Ну, конечно же, не могу не взять для Кузбасса, для своего родного региона. Обязательно сделаю подарок", - сказал Цивилев.

Первым министр выбрал шар с желанием восьмилетнего Богдана из Кузбасса, который мечтает о световом столе для рисования песком. "Обязательно ему поможем", - пообещал глава Минэнерго.

Затем он обратил внимание на шар от 14-летнего Максима из Домодедова, желающего получить набор шахмат. "Нам шахматисты нужны. Они потом могут быть хорошими инженерами", - отметил министр.

Из Челябинской области было выбрано желание 12-летнего Георгия, который хочет посетить электростанцию. "Вполне возможно, что будущий энергетик", - прокомментировал Цивилев. Из Республики Татарстан исполнят мечту 13-летнего Динара из Набережных Челнов об экскурсии на атомную подводную лодку. "Может быть, как и я, станет офицером военно-морского флота", - добавил министр.

Завершил выбор Цивилев желанием 13-летней Дарьи из поселка городского типа Свободный в Свердловской области, которая мечтает побывать в роли помощника капитана на корабле. "Сейчас и девочки идут на корабль, поэтому будем поддерживать. Может станет капитаном", - сказал он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.