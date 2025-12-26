Росреестр: спрос на выдачу "забытых" документов москвичам вырос на 21% за год

Невостребованными считаются документы, подготовленные по результатам оказания государственных услуг, которые в установленном порядке не забрал заявитель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. "забытых" документов выдано москвичам с начала 2025 года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"За 11 месяцев 2025 года по запросу граждан выдано более 5,1 тысячи невостребованных документов из архива столичного филиала ППК "Роскадастр". По сравнению с 2024 годом спрос на услугу увеличился на 21%" - говорится в сообщении.

Отмечается, что невостребованными считаются документы, подготовленные по результатам оказания государственных услуг, которые в установленном порядке не забрал заявитель.

"Документы, своевременно не полученные в центрах госуслуг "Мои документы", по истечении 45 календарных дней передаются в Роскадастр. Заявитель может запросить их независимо от места хранения в том числе по экстерриториальному признаку, обратившись в любой офис филиала публично-правовой компании", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Евгения Дмитриева.