В Петербург придет морозная и снежная погода с 28 декабря

Ближе к 31 декабря ожидается до минус 10 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Похолодание и снежные осадки придут в Санкт-Петербург с 28 декабря. Ближе к 31 декабря ожидается до минус 10 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"С 28 декабря температура воздуха постепенно, но уверенно будет только понижаться. Сначала температура воздуха в Санкт-Петербурге - от минус 2 до минус 7 градусов, ближе к Новому году - от минус 5 до минус 10 градусов", - написал синоптик в Telegram-канале.

Снег будет идти часто, "даже в Новый год есть перспективы", отметил Колесов. "Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать", - добавил он.

26 и 27 декабря в городе будет слабая оттепель, температура от 0 до +2 градуса. 27 декабря атмосферный фронт принесет мокрый снег, переходящий во второй половине дня в снег.