В горах Сочи открыли первые трассы для катания в новом зимнем сезоне

Всего для гостей подготовили 30 км трасс для катания, 8 фрирайд-зон, 2 сноупарка, а также 13 подъемников от отметки 540 до высоты 2,3 тыс. м над уровнем моря

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" в Сочи первым дал старт горнолыжному сезону и открыл трассы для катания в долине "Цирк-2", передает корреспондент ТАСС.

В конце ноября в Сочи установилась теплая погода, температура воздуха в прибрежной зоне прогревалась до 17 градусов. Из-за теплой погоды и недостаточного количества снега сочинские горнолыжные курорты перенесли открытие сезона катания с традиционных начала и середины декабря на конец месяца. В сезоне прошлого года трассы в долине "Цирк-2" курорт "Красная Поляна" открыл 6 декабря.

"Курорт "Красная Поляна" традиционно первым открывает горнолыжный сезон. Сегодня открываем первую часть трасс - 3 км. Но уже в ближайшее время, учитывая прогноз погоды, мы откроем нижнюю часть трасс. И до конца этого года мы [планируем] открыть большую часть курорта и даже вечернее катание", - рассказал журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов перед стартом катания в долине "Цирк-2".

Он также отметил, что в пятницу сложились подходящие для первого открытия трасс погодные условия: идет сухой снег, температура опустилась немного ниже нуля. В целом, подчеркнул Глебов, зимний сезон 2025-2026 будет снежным и продолжительным, курорт планирует традиционно закрывать горнолыжные трассы после майских праздников.

Всего в новом зимнем сезоне для гостей подготовили 30 км трасс для катания, 8 фрирайд-зон, 2 сноупарка, а также 13 подъемников от отметки 540 до высоты 2,3 тыс. м над уровнем моря. К старту горнолыжного курорта специалисты выполнили регламентные работы и модернизировали систему оснежения.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.