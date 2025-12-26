ВЦИОМ: россияне сократят расходы на празднование Нового года

Граждане России планируют потратить в среднем 59 824 рубля

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Граждане России в 2025 году планируют потратить на празднование Нового года в среднем 59 824 рубля, что ниже показателей 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

"59 824 рублей россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года", - говорится в сообщении ВЦИОМ в Telegram-канале.

Как отмечают аналитики, режим экономии затронул все основные категории трат: новогодний стол, подарки близким и досуг.

Главной статьей расходов второй год подряд остается организация новогоднего досуга (посещение культурно-развлекательных мероприятий, туристические поездки и др.). В 2025 году на эти цели в среднем планируется потратить 25 242 рубля, что на 1 294 рубля (или 5%) меньше, чем годом ранее.

Средний бюджет на подарки в этом году составит 21 635 рублей, что на 1 348 рублей (6%) ниже показателя 2024 года. Наиболее скромной категорией трат остается новогодний стол: в среднем он обойдется в 12 947 рублей, что на 189 рублей (1%) меньше прошлогодних расходов.

Доминирующими практиками времяпрепровождения в предстоящие праздники, согласно опросу, станут отдых дома, визиты в гости, работа и прогулки на природе.