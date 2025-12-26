Онищенко опроверг данные об эпидемии "мышиной лихорадки" в России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Эпидемии геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую также называют "мышиной лихорадкой", в России нет. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Во-первых, сейчас для нее не сезон, для "мышиной лихорадки", как мы ее называем, ГЛПС. У нас есть неблагополучные регионы, где есть природные очаги, Ставрополье, Краснодарский край, но сейчас для этого не сезон. Сейчас могут быть какие-то эксклюзивные случаи, но говорить, что это будет эпидемия, нет оснований", - сказал Онищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России зафиксировали всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Инфекцию называют "мышиной" из-за того, что грызуны - ее главные переносчики.