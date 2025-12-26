В ДНР почти в два раза увеличат количество поставляющей воду спецтехники

После ликвидации водной блокады эту спецтехнику будут использовать для перевозки строительных материалов и в восстановительных работах, сообщил глава региона Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Количество водовозов, обслуживающих проблемные районы ДНР, увеличат почти вдвое в 2026 году. Республика закупила новую спецтехнику, часть машин уже поставили в строй, остальные на подходе, цифрами поделился глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Закупили дополнительные водовозы для доставки воды жителям. Уже поступила 21 машина, до конца декабря прибудут еще четыре, а в 2026 году - 55. Технику приобретали за счет средств регионального бюджета для ГУП ДНР "Вода Донбасса". Распределим ее между муниципалитетами, где вопрос с водой ощущается наиболее остро. <…> Общее количество водовозов в 2026 году превысит 130 единиц", - говорится в сообщении.

Пушилин отметил, что такие спецмашины - универсальная техника. После ликвидации водной блокады их будут использовать для перевозки строительных материалов и в восстановительных работах.

Сейчас ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня.

Ранее глава ДНР сообщал, что в вопросах обхода водной блокады республики используют нестандартные подходы. Тянут новые ветки трубопроводов, бурят скважины. Подвоз воды на спецмашинах в районы со сложной коммунальной обстановкой - тоже один из эффективных методов решения проблемы.