Хуснуллин: водоснабжение ДНР частично улучшат в 2026-2027 годах

В этом направлении развернута большая работа, сообщил вице-премьер РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Результаты работы по решению проблем с водоснабжением Донецкой Народной Республики (ДНР) за счет борьбы с потерями, нерациональным использованием и созданием локальных каналов будут достигнуты в течение двух лет. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас острая проблема - это обеспечение водой Донецка. Пока у нас нет этого канала - Северский Донец - Донецк, мы все равно занимаемся локальными каналами. Занимаемся борьбой с потерями, с нерациональным использованием воды. В этом направлении большая работа развернута, много ведется работы, я думаю, уже будут определенные результаты в 2026-2027 годах", - сказал он.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. С 18 июля в ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.