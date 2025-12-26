Гуцан принял участие в открытии отреставрированного дворца князя Кочубея

Комплексная реставрация здания была проведена в 2023-2025 годах

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Александр Гуцан в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия Дома М. В. Кочубея после его реставрации, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Комплексная реставрация здания была проведена в 2023-2025 годах. Как подчеркнул генпрокурор, в здании проведена масштабная реконструкция, и несмотря на то, что она затронула практически все помещения, удалось сохранить, а по отдельным элементам и полностью воссоздать изначальный архитектурно-художественный облик особняка. "Обновленное здание станет востребованной, статусной площадкой для проведения федеральных и международных мероприятий в соответствии с возложенными на прокуратуру задачами", - сказал он.

Дом Кочубея вновь откроет свои двери для проведения Генпрокуратурой мероприятий различного уровня, в том числе торжественных приемов иностранных гостей. "Убежден, что это будет способствовать укреплению авторитета надзорного ведомства, а бережное использование нами исторического памятника обеспечит его сохранение для еще многих поколений россиян", - отметил Гуцан.

В мероприятии также участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители Генпрокуратуры и прокуратуры города.

Архитектурный дворец является памятником культурного наследия федерального значения и расположен на Конногвардейском бульваре Санкт-Петербурга. В начале 1850-х годов князь Михаил Викторович Кочубей приобрел участок земли с постройками и заказал известному архитектору Геральду Боссе переделку здания. Проект фасада особняка, украшенный четырьмя бюстами мавров, был утвержден императором Николаем I, его строительство завершилось в 1857 году. С апреля 2017 года здание находится в пользовании прокуратуры Санкт-Петербурга. До реставрации оно служило одной из ключевых площадок для проведения надзорным ведомством крупных международных мероприятий.