Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера

Она заявила, что слухи о том, что причиной проблем со здоровьем стало пристрастие актера к курению, - вымысел

Алексей Серебряков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский актер Алексей Серебряков здоров, а слухи о его госпитализации вымышлены. Об этом ТАСС заявила его жена Мария.

"Это все вранье и все абсолютно здоровы. Это все ложная информация", - сказала собеседница агентства.

Мария также заявила, что слухи о том, что причиной проблем со здоровьем стало пристрастие актера к курению, - вымысел.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер Алексей Серебряков попал в больницу с обострением хронического бронхита из-за курения.