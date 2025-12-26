АСИ представило цифровые решения для работы с объектами культурного наследия

Среди инструментов, предложенных экспертами агентства, специальные инвентаризационные карты

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило для инвесторов и региональных управленческих команд аналитический доклад, в котором представило цифровые решения для долгосрочной работы с объектами культурного наследия (ОКН). Они позволят регионам вовлечь такие объекты в экономический оборот, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило для инвесторов и региональных управленческих команд аналитический доклад "Состояние сферы сохранения объектов культурного наследия. Цифровые инструменты". Представленные в нем цифровые модули и сценарные матрицы дадут возможность сопоставить инвестиционные идеи с нормативными требованиями и допустимыми сценариями использования объектов. Это позволит регионам выстраивать долгосрочную стратегию работы с объектами культурного наследия (ОКН). А инвесторы получат инструмент предварительной оценки затрат - от противоаварийных работ до примерной стоимости приспособления объекта для использования, это поможет им принять осознанное решение еще на этапе выбора объекта, понимая уровень его регуляторной нагрузки, объем обязательств по сохранению ОКН и реальную экономическую целесообразность вложений", - сказано в сообщении.

Так, среди инструментов, предложенных экспертами АСИ, специальные инвентаризационные карты. В пресс-службе уточнили, что они представляют собой унифицированную систему учета данных об объектах культурного наследия. Другим механизмом стал индекс инвестиционных возможностей - инструмент количественной оценки регуляторной нагрузки. В АСИ отметили, что индекс позволит комплексно оценить сложность работы с ОКН при его введении в экономический оборот.

Среди других цифровых предложений в АСИ представили модуль подбора сценариев использования ОКН - систему, которая на основе технических характеристик может оценить наиболее перспективные варианты использования ОКН. "Системная работа с ОКН позволит комплексно оценить количество таких объектов, в том числе их инвестиционный и функциональный потенциал, уровень нормативной зарегулированности и наличие охранных зон. Это создаст прочный фундамент для выстраивания долгосрочных стратегий - не только в отношении наиболее очевидно привлекательных объектов, но и для вовлечения в экономический оборот ОКН, имеющих скрытый потенциал", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ - директора дивизиона "Городская экономика" Ольги Захаровой.