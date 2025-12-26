ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В селе Бердюжье в Тюменской области ввели карантин по бешенству

В населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории
Редакция сайта ТАСС
11:57

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области ввели карантин в селе Бердюжье Бердюжского муниципального округа в связи с угрозой распространения бешенства среди животных. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в информационном центре регионального правительства.

"На части территории села Бердюжье Бердюжского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 26 декабря в населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории. 

РоссияТюменская область