В Санкт-Петербурге состоялся предпремьерный показ сериала "Ничья в пользу КГБ"

В мероприятии приняли участие свыше 300 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Закрытый предпремьерный показ первых двух серий исторического детектива "Ничья в пользу КГБ" состоялся в Санкт-Петербурге в президентской библиотеке им. Бориса Ельцина, сообщили ТАСС в кинокомпании "Триикс Медиа", снявшей сериал по заказу НТВ.

Восьмисерийный исторический детектив - экранизация одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова. Показ многосерийного фильма состоится 29 и 30 декабря на НТВ.

"Сегодняшний предпремьерный показ в президентской библиотеке, который проводится для учащихся старших классов, молодежи и ветеранов органов госбезопасности - это объединяющее событие, связь поколений и возможность прикоснуться к отечественной истории", - сообщили в пресс-службе "Триикс Медиа".

Там отметили, что в мероприятии приняли участие свыше 300 человек. В их числе участники "Юнармии" и Движения Первых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие организовано при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области, общественной организации ветеранов госбезопасности "Клуб "Дом 4".

Фильм повествует об одном из самых яростных противостояний КГБ и ЦРУ за всю историю их существования.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне незадолго до встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Тема обсуждения - прекращение гонки вооружений. Однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ поручают сорвать переговоры. КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась.