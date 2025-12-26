В Росгвардии назвали самые частые преступления в новогодние праздники

Самым распространенным является кража в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщил начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Одно из самых частых преступлений в новогодние праздники - это кража в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщил журналистам начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.

"В период новогодних праздников совершаются преступления, связанные с состоянием алкогольного и наркотического опьянения, это хулиганские какие-то действия, это кражи. Но они могут быть абсолютно разные. Бывают кражи системные, когда за вашим автомобилем наблюдают, выстраивают определенные планы. Здесь же более серьезные преступления, поэтому нужно быть очень внимательным во всех отношениях к своему имуществу и обращать внимание на мелкие детали", - сказал он.

Романенко также отметил, что воры часто используют схемы. "Могут ниточки привязывать, обращать внимание, открывалась ли дверь. Конечно, могут использовать какие-то внешние факторы, на то, что находится рядом с окнами, балконы, козырьки, здания, деревья. Поэтому если вы надолго уезжаете и еще не поставили квартиру под охрану, то вам нужно попросить соседей или родственников, чтобы присматривали за квартирой и своевременно реагировали", - отметил он.