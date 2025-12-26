В Москве безопасность в праздники обеспечат более 2 тыс. росгвардейцев

В первую очередь группы задержания отправят к местам массового пребывания людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 250 групп задержания будут патрулировать улицы Москвы в новогодние праздники, сообщил на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" (НСН) начальник управления вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии полковник Александр Романенко.

"Ну, как мы говорим, когда все работают, мы работаем, а когда все отдыхают, мы гораздо больше работаем. Поэтому мы будем, конечно же, охранять объекты, которые нам доверило государство <...> и граждане. Более 250 групп задержания будут патрулировать город. Они будут находиться постоянно на улицах, в первую очередь будут приближены к местам массового пребывания людей - ярмарки, елки, где будут семьи отдыхать, дети", - сказал он, отметив, что более 2 тыс. сотрудников будут заступать на службу круглосуточно.

По словам представителя Росгвардии, еще порядка 600 человек дополнительно привлекут к обеспечению безопасности в столице. "Мы сейчас к этому готовимся, в принципе, всегда готовы. Будем реагировать на любую информацию, поэтому наши граждане могут быть абсолютно спокойны за безопасность. Мы все будем на службе", - добавил Романенко.