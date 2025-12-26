КС уточнил ответственность депутатов за несообщение о конфликте интересов

Конституционный суд РФ решил, что проживающий на территории своего муниципального образования депутат не должен рассматриваться как получатель выгоды от решений представительного органа, кроме случаев, когда это касается его самого или близких

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Депутат, проживающий на территории своего муниципального образования, не должен рассматриваться как получающий выгоды от решений представительного органа, если это не касается его самого или близких. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.

Правовой вопрос возник в связи с обращением Законодательного собрания Челябинской области о проверке положений законодательства о противодействии коррупции и местном самоуправлении на соответствие Конституции.

Заявитель считает, что эти положения могут освобождать депутатов от ответственности за несоблюдение антикоррупционных норм, что создает для них необоснованные преимущества и легализует неправомерные действия.

Позиция Конституционного суда

Законодательство РФ предусматривает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов для государственных и муниципальных служащих. Это касается сенаторов, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, а также депутатов муниципальных образований. Последние, как правило, работают на непостоянной основе и могут совмещать депутатскую деятельность с другими оплачиваемыми работами, кроме преподавательской, научной и творческой, так как это может создавать риск принятия решений в личных интересах, а не в интересах муниципального сообщества.

Данный подход не противоречит Конституции РФ. Он не исключает муниципальных депутатов, включая тех, кто работает на непостоянной основе, из требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Депутат, проживающий на территории своего муниципального образования, не должен рассматриваться как получающий выгоды от решений представительного органа, если это не касается его самого или близких.

Решение о конфликте интересов у депутата требует полной и объективной оценки всех обстоятельств, включая личную заинтересованность и использование полномочий. Коррупционные деяния и их скрытность требуют не только формальных механизмов, но и выяснения злоупотреблений полномочиями. Непостоянная основа полномочий, отсутствие единоличного принятия решений и руководящей должности не исключают конфликта интересов, несмотря на судебную практику.

Письменное уведомление или выступление депутата о конфликте с последующим самоустранением от решения может быть мерой предотвращения, но это лишь формальность. Оценка должна учитывать и другие действия.