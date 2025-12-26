КС уточнил ответственность депутатов за несообщение о конфликте интересов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Депутат, проживающий на территории своего муниципального образования, не должен рассматриваться как получающий выгоды от решений представительного органа, если это не касается его самого или близких. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда РФ.
Правовой вопрос возник в связи с обращением Законодательного собрания Челябинской области о проверке положений законодательства о противодействии коррупции и местном самоуправлении на соответствие Конституции.
Заявитель считает, что эти положения могут освобождать депутатов от ответственности за несоблюдение антикоррупционных норм, что создает для них необоснованные преимущества и легализует неправомерные действия.
Позиция Конституционного суда
Законодательство РФ предусматривает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов для государственных и муниципальных служащих. Это касается сенаторов, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов РФ, а также депутатов муниципальных образований. Последние, как правило, работают на непостоянной основе и могут совмещать депутатскую деятельность с другими оплачиваемыми работами, кроме преподавательской, научной и творческой, так как это может создавать риск принятия решений в личных интересах, а не в интересах муниципального сообщества.
Данный подход не противоречит Конституции РФ. Он не исключает муниципальных депутатов, включая тех, кто работает на непостоянной основе, из требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Депутат, проживающий на территории своего муниципального образования, не должен рассматриваться как получающий выгоды от решений представительного органа, если это не касается его самого или близких.
Решение о конфликте интересов у депутата требует полной и объективной оценки всех обстоятельств, включая личную заинтересованность и использование полномочий. Коррупционные деяния и их скрытность требуют не только формальных механизмов, но и выяснения злоупотреблений полномочиями. Непостоянная основа полномочий, отсутствие единоличного принятия решений и руководящей должности не исключают конфликта интересов, несмотря на судебную практику.
Письменное уведомление или выступление депутата о конфликте с последующим самоустранением от решения может быть мерой предотвращения, но это лишь формальность. Оценка должна учитывать и другие действия.